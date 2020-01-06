الأب بوعبود من بكركي: مواقف الراعي تجسد هوية لبنان الحقيقية

التقى رئيس ومدير ​المعهد الفني​ الانطوني في ​الدكوانة​ الأب شربل بوعبود على رأس وفد من المعهد ضم ​الاساتذة​ والاداريين وطلاب المعهد، ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ لتقديم التهاني بالأعياد. وأكد بوعبود أن "المواقف التي يطلقها الراعي تجسد هوية ​لبنان​ الحقيقية لأن مجد لبنان اعطي له".من جهته شكر الراعي الوفد الذي استمع للتنشئة ​المسيحية​ التي ألقاها. وقدم الأب بوعبود للراعي لوحة تذكارية بالخط العربي من تصميم ورسم الخطاط ادمون فخري.

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