الخليل زار كشيشيان مهنئا: نشاركه الدعوة لتأليف حكومة توحي بالثقة

زار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​ كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا آرام الأول كشيشيان، مهنئاً ب​عيد الميلاد​ لدى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية. وأكد خليل مشاركة كشيشيان الرأي بJ"وجوب تأليف حكومة فورا وبأسرع وقت، توحي بالثقة للبنانيين وقادرة على مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، وتلبي بلا أدنى شك تطلعات ​الشعب اللبناني​ بالتغيير والشروع ب​مكافحة الفساد​ وبناء ​الدولة​ العادلة"، معتبراً "غياب العدالة هو سبب الكثير من الأزمات التي يعيشها الإنسان اليوم".

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