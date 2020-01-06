ضاهر: أوضاعنا المالية تتدهور منذ زمن ولم نسمع الا التطمينات الخادعة

اشار النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "عالم ​الاقتصاد​ والمال هو علم الأرقام، وعلم الإحصاءات والمقاييس التي نقيس على اساسها جميع المتغيرات والاداء"، معتبرا ان "اوضاعنا المالية تتدهور منذ زمن ولم نسمع الا التطمينات الخادعة".

وراى ضاهر انه "عند توفر الإرادة الصادقة يمكننا وضع خطة للخروج من المأزق باقل الأضرار على ان تتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها".