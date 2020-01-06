اشار النائب ميشال ضاهر في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "عالم الاقتصاد والمال هو علم الأرقام، وعلم الإحصاءات والمقاييس التي نقيس على اساسها جميع المتغيرات والاداء"، معتبرا ان "اوضاعنا المالية تتدهور منذ زمن ولم نسمع الا التطمينات الخادعة".
وراى ضاهر انه "عند توفر الإرادة الصادقة يمكننا وضع خطة للخروج من المأزق باقل الأضرار على ان تتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها".
كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: أوضاعنا المالية تتدهور منذ زمن ولم نسمع الا التطمينات الخادعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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