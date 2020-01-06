وزير خارجية بريطانيا: نحتاج لطرق دبلوماسية للتعامل مع الأزمة الإيرانية

أكد وزير خارجية ​بريطانيا​ ​دومينيك راب​، "الحاجة لطرق دبلوماسية للتعامل مع ​الأزمة​ الإيرانية"، محذراً "الرعاية في مصر من احتمالية وقوع هجمات إرهابية بعد مقتل قائد لواء ​القدس​ ​قاسم سليماني​".

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