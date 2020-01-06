الخارجية التركية: سنرسل خبراء ومستشارين عسكريين إلى ليبيا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوويش أوغلو ان "​تركيا​ سترسل خبراء عسكريين وفرقا تقنية لدعم ​حكومة​ الوفاق في ​ليبيا​". وتأتي هذه التصريحات بعد اعلان المتحدث باسم ​الجيش الليبي​ بقيادة ​خليفة حفتر​ ​أحمد المسماري​ "السيطرة الكاملة على مدينة سرت".

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