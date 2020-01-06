بولتون يؤكد استعداده للإدلاء بشهادته في مجلس الشيوخ بشأن عزل ترامب

أصدر مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة السابق ​جون بولتون​ بيانا، أكد فيه استعداده للإدلاء بشهادته في ​مجلس الشيوخ الأميركي​ بشأن عزل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.

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