وفد من حركة حماس برئاسة هنية يقدم واجب العزاء بمنزل سليماني

زار وفد من حركة "حماس" الفلسطينية برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة ​إسماعيل هنية​ منزل قائد لواء قوة ​القدس​ السابق ​قاسم سليماني​ لـ"تقديم واجب العزاء"، مؤكدين ان "هذه الزيارة تأتي وفاء سليماني ومسيرته في دعم ​الشعب الفلسطيني​ ومقاومته الباسلة".

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