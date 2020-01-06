الخارجية الاميركية: بقاء القوات الاميركية والتحالف مهم لمصلحة وامن العراق

أكدت ​وزارة الخارجية الاميركية​ لقناة "الحدث" ان "بقاء ​القوات​ الاميركية والتحالف مهم لمصلحة وامن ​العراق​"، مشيرةً الى انها" اصيبت بخيبة أمل كبيرة جراء تصويت ​البرلمان العراقي​ لإخراج القوات الاميركية من الاراضي العراقية، ولديها أكثر من 52 هدفا إيرانيا إن ألحق الأذى بمواطنيها، وستقوم بكل ما يلزم للدفاع عن أنفسنا".

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