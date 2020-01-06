العربية: رئيس الحكومة العراقية يلتقي السفير الأميركي في بغداد

أفادت قناة "العربية" بأن رئيس ​الحكومة العراقية​ يلتقي السفير الأميركي في بغداد ​ماثيو تولر​، حيث أكد ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية. وفي حين أشار إلى أن العراق يبذل جهودا لمنع الانزلاق نحو حرب مفتوحة، أوضح عبد المهدي أن قوة الحكومة العراقية في مصلحة الجميع.

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