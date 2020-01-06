الناتو يعلن تعليق مهمة التدريب في العراق ويدعوا الى ضبط النفس والتهدئة

اعلن أمين عام ​حلف شمال الأطلسي​ (​الناتو​) ​ينس ستولتنبرغ​، في ​مؤتمر​ صحفي، "تعليق مهمة التدريب للحلف في العراق، على ان تستأنف التدريبات عندما يسمح الوضع"، مشيراً الى "ضرورة ألا تحوز ​إيران​ على أسلحة نووية مطلقا"، مؤكداً "دعوة أعضاء الحلف إلى ضبط النفس والتهدئة، ودعوة ​ايران​ على الإحجام عن المزيد من العنف والتصعيد"، مشيراً الى ان "أعضاء الحلف قلقون من دعم إيران للجماعات الإرهابية في المنطقة".

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