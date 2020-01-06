روحاني ردا على تهديد ترامب باستهداف 52 هدفا: الأمة الإيرانية لا تُهدد

رد الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، على تهديد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ باستهداف 52 هدفا إيرانياً، مؤكداً أن الأمة الإيرانية لا تُهدد مطلقا.

وأضاف روحاني: "اولئك الذين يشيرون إلى العدد 52 من الافضل لهم أن يفكروا ايضاً بالعدد 290".