رد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستهداف 52 هدفا إيرانياً، مؤكداً أن الأمة الإيرانية لا تُهدد مطلقا.
وأضاف روحاني: "اولئك الذين يشيرون إلى العدد 52 من الافضل لهم أن يفكروا ايضاً بالعدد 290".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني ردا على تهديد ترامب باستهداف 52 هدفا: الأمة الإيرانية لا تُهدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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