مجلس النواب الأميركي يبحث قرارا للحد من تحركات ترامب ضد إيران

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، أن المجلس سيعرض ويصوت على قرار للحد من تحركات الرئيس دونالد ترامب العسكرية فيما يتعلق بإيران.
وأوضحت بيلوسي، أن هذا القرار مشابه لذلك الذي قدمه السيناتور تيم كاين في مجلس الشيوخ.
ويؤكد مشروع القرار على "مسؤوليات الكونغرس الراسخة منذ فتره طويلة من خلال التشديد بأنه إن لم تتخذ إجراءات أخرى داخله، فإن الأعمال العسكرية التي تقوم بها الإدارة فيما يتعلق بإيران سوف تتوقف في غضون 30 يوما".
وفي وقت سابق أعلن ترامب أن تغريداته تعتبر بمثابة إخطار في حال قرر ضرب إيران في رد على انتقادات خصومه الديمقراطيين لأنه لم يتم إبلاغهم مسبقا بالضربة التي أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.
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