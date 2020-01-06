فون دير لايين: احتواء التوتر من مصلحة إيران والعراق







اسماء السيد - سيون: اعتبرت رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لايين الاثنين أن احتواء التوتر بين طهران وواشنطن بعد اغتيال الجنرال الايراني قاسم سليماني هو "من مصلحة ايران والعراق". وقالت فون دير لايين على هامش اجتماع للمحافظين البافاريين في سيون "من مصلحة ايران وخصوصا من مصلحة العراق سلوك نهج الاعتدال وليس طريق التصعيد". واضافت "نحن قلقون جدا لكون ايران اعلنت انها لم تعد تشعر بانها ملتزمة الاتفاق حول (البرنامج) النووي". Advertisements واعلنت السلطات الايرانية الاحد تخليها عن اي قيود تحد من تخصيب اليورانيوم. وتابعت فون دير لايين "على ايران ان تفهم ان من مصلحتها العودة الى الاتفاق النووي" الذي وقع العام 2015 بينها وبين الدول الست الكبرى وبينها المانيا. واكدت ايضا ان وزراء الخارجية الاوروبيين سيعقدون الجمعة اجتماعا طارئا لمناقشة الازمة بين واشنطن وطهران.

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