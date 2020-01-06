الكونغرس سيصوت على الحد من سلطات ترمب العسكرية بشأن إيران









اسماء السيد - واشنطن: يصوت الكونغرس الأميركي خلال الأيام المقبلة على قرار يهدف إلى الحد من سلطات الرئيس دونالد ترمب العسكرية بشأن ايران، بعدما أمر بقتل الجنرال الايراني قاسم سليماني.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في رسالة الى زملائها خطة لطرح قرار والتصويت عليه بهدف "الحد من سلوك الرئيس العسكري المتعلق بايران".

وأوضحت أن الخطوة "تعيد تأكيد مسؤوليات الكونغرس الاشرافية الراسخة من خلال الإقرار بأنه إذا لم يتخذ الكونغرس خطوات اضافية، فإن الاعمال العدائية العسكرية للإدارة الأميركية بخصوص ايران تنتهي خلال 30 يوما".

والاسبوع الماضي أمر ترمب بقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس وأحد أكثر القادة الايرانيين نفوذا في ضربة جوية اميركية في بغداد.

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وقالت بيلوسي إن خطوة ترمب وضعت القوات الأميركية والمدنيين في خطر عبر "المخاطرة بتصعيد خطير في التوترات مع ايران".

وكشف الديموقراطيون ان ترمب أمر بالهجوم بدون استشارة كبار المشرعين في الكونغرس وبينهم بيلوسي، وأكدوا ان الكونغرس وحده يمكنه ان يعلن الحرب.

واضافت بيلوسي في رسالتها "بوصفنا اعضاء في الكونغرس، فإن أولويتنا الأولى هي سلامة الشعب الأميركي .. ولهذا السبب نحن قلقون من أن الادارة قامت بهذا العمل بدون استشارة الكونغرس وبدون احترام سلطات الكونغرس المتعلقة بالحرب والتي يضمنها له الدستور".

وتوعدت ايران بالرد على مقتل سليماني. ورد ترمب بخطاب تصعيد وقال للكونغرس إنّ تغريداته على تويتر ستكون بمثابة إخطار مسبق في حال قرّر ضرب ايران.

واوضحت بيلوسي ان القرار ستقدمه اليسا سلوتكين عضو الكونغرس عن ميشيغن والمحللة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) التي عملت في العراق.