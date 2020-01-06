شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..مباشر قطر تكشف كواليس وتاريخ تأسيس كتائب " حزب الله " العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، تاريخ كتائب حزب الله العراقية وكيفية تكوينها عقب الغزو الأمريكى للعراق ، وطريقة عملها التى تشبه ميليشيا حسن نصر الله ، فى لبنان ، موضحا أن هذه الميليشيات تأسست عام 2007 بعد تحالف 5 فصائل مقاتلة ظهرت عقب الغزو الأمريكى للعراق ، أهمها لواء أبو الفضل العباس ،وكتائب كربلاء ، وذلك لتنفيذ الأجندة الإيرانية فى الداخل العراقى ، مشيراً إلى أن هذه الكتائب تتبع أسلوب عمل قريب من حزب الله اللبنانى .

Advertisements

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن كتائب حزب الله العراقية تتبع ما يعرف بولاية الفقيه، وهو النهج الإيرانى الذى يعتنقه حسن نصر الله ، وميليشياته، لافتاً إلى أن هذه الميليشيات تمتلك منشأة احتجاز غير قانونية فى جنوب بغداد، وتمارس اعمالاً داخلها غير قانونية على الإطلاق ، مؤكدا أن تبعية كتائب حزب الله العراقية إلى إيران ومرشد الأعلى بها، جعلها تمتلك اسلحة متطورة تضاهى أسلحة الجيوش النظامية ، إلى جانب الدعم غير المنقطع لها من قبل النظام الإيرانى، من أجل تنفيذ مخططات طهران بالعراق والمنطقة العربية.

وكان المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئى، قد أدان بشدة الغارات الأمريكية على مواقع حزب الله العراقي، الأربعاء الماضى، واصفًا إياها بأنها انتقام أمريكي بعد ما سماه انتصار الحشد الشعبي على تنظيم داعش الإرهابى،

ونفذت القوات الأمريكية ضربات جوية استهدفت مواقع كتائب حزب الله فى غرب العراق، وأسفرت عن مقتل 25 شخصًا، ردا على مقتل أمريكى فى هجوم صاروخى استهدف قاعدة شمال العراق تضم جنودا أميركيين، وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أعلنت عن استهداف 5 مواقع فى العراق وسوريا تحت سيطرة مجموعة شبه عسكرية تدعمها إيران أول أمس الأحد، انتقاما لهجوم صاروخى أسفر عن مقتل أمريكى كان ضمن القوات المتواجدة فى قاعدة (كى وان) قرب مدينة (كركوك) العراقية