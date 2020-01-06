شكرا لقرائتكم خبر عن 18طلب إحاطة أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب حول توصيل الغاز للمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتح لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي، خلال اجتماعها المزمع عقده الأحد المقبل، ملف توصيل الغاز للمنازل على مستوي الجمهورية، في ضوء 18 طلب إحاطة مقدم من النواب، بحضور ممثلي وزارة البترول.

وتشمل طلبات الإحاطة، المقدم من النائب عادل عامر بشأن إدراج قري باسوس وأبو الغيط (عزبة الشيمي)، مركز القناطر الخيرية، قري الوحد بالمنيرة بمحافظة القليوبية ضمن مشروع إدخال الغاز الطبيعي، وطلب النائب خالد حماد بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لبعض قري المنصورة، والطلبين المقدمين من النائب محمد عطا سليم بشأن تضرر أهالي محافظة الإسكندرية من عدم وجود خريطة لتوصيل الغاز الطبيعي موضح بها الموقع وتاريخ البدء ومدة التنفيذ، وإدخال الغاز الطبيعي إلي منطقة ضباط طوسون بحي المنتزه أول وثان ومنطقة الطابية والحج محمد بمركز كفر الدوار بمحافظة الإسكندرية وعدم إدخاله إلي باقي الأجزاء من المنطقة.

وتضم المناقشات، الطلب المقدم من النائب محمود رشاد حبيب بشأن عدم البدء في تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي لعدد من القري بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وأيضا المقدم من النائب جمال كوش بشأن البدء في إدخال الغاز الطبيعي لعدد من القري بمحافظة القليوبية والمدرجين بخطة 2019/2020، وعدم الانتهاء من بعض القري الأخرى، والمقدم من النائب عمرو محمد كمال الدين بشأن حرمان مناطق ابيس قري 7، 8، 10 وباب العبيد والقرية الرابعة وتوابعها ابيس وعزبة الدريسة ونادي الصيد محرم بيك بمحافظة الإسكندرية من توصيل الغاز الطبيعي.

كما تتضمن طلبات الإحاطة، المقدم من النائب عمرو وطني بشأن عدم إدخال الطبيعي لبعض شوارع الأميرية البلد بدائرة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة حيث أنه تم توصيل الغاز الطبيعي للمنطقة دون توصيلة إلي حوالي 15 شارع، وطلب النائب محمد الحسيني بشأن توصيل الغاز لبعض المناطق بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة وطلب النائب عبد الحميد الشيخ بشأن عدم البدء في توصيل الغاز الطبيعي إلي قري (القلشي، كفر القلشي، كفر بتبس) بمحافظة المنوفية رغم انتهاء أعمال الصرف الصحي بها، وطلب النائب محمد حبيب بشأن سرعة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوصيل الغاز لجميع قري مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

ومن المتوقع أيضا مناقشة طلب النائب محمد سعد تمراز بشأن ارتباط أعمال توصيل الغاز الطبيعي بأعمال الصرف الصحي في عدد من القري التابعة لكفر الدوار بمحافظة البحيرة، وطلب النائب لطفي شحاته بشأن إدخال الغاز الطبيعي لقري مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وطلب النائب محمد عمارة بشأن عدم توصيل الغاز لمدينة الدلينجات بمحافظة البحيرة.

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