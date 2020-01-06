نقابة الصحفيين تنظم ندوة عن مخاطر التدخل التركى فى ليبيا على أمن واستقرار الشرق الاوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة تحت عنوان " مخاطر الدور التركي في ليبيا..الأهداف والانعكاسات"، تهدف الندوة لاستعراض تفاصيل الدور التركي في ليبيا وانعكاساته على الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يتحدث فى الندوة زياد عقل الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن انعكاسات التدخل التركي على مستقبل الأزمة الليبية، وأحمد عامر مدير مكتب الأهرام في ليبيا عن واقع الأوضاع على الأرض في ليبيا، وأحمد كامل بحيري الباحث بمركز الأهرام عن التوظيف السياسي والأمني التركي للمليشيات المسلحة في ليبيا، وخالد البرماوي صحفي متخصص في الإعلام الرقمي عن كيفية التأكد من صحة الأخبار والتقارير الخبرية وعلى وسائل التواصل الاجتماعى ، تقام الندوة يوم الأربعاء المقبل 8 يناير الساعة 5 مساء بالقاعة المستديرة بالدور الثالث بالنقابة. Advertisements

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