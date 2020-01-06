التعليم: إرسال أرقام الجلوس الخاصة بـ"أبنائنا في الخارج" فبراير المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جاري العمل على الإجراءات الخاصة باختبارات "أبنائنا في الخارج" منذ شهرين، وسيتم إرسال أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب خلال شهر فبراير من العام الجاري للسفارات والقنصليات.

وفيما يخص اختبارات إتمام الشهادة الثانوية العامة بالسودان، أوضحت الوزارة، أنه سيتم نقل الكنترول الخاص باختبارات السودان من الإدارة العامة للامتحانات إلي مكان آخر، لافتةً إلى أنه تم الانتهاء من مرحلة المراجعة لأرقام الجلوس، كما تسليم الإحصاءات الخاصة بالطلاب إلى المطبعة السرية.

وأوضحت أن جميع الأسئلة الخاصة بطلاب الفصلين (المسار المصري) والخاصة بالفصل الدراسي الأول تم تسليمها بكافة السفارات المصرية بالخارج استعداداً للاختبار والمقرر انعقاده يوم السبت القادم.

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وكان الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، تفقد اليوم الاثنين، الإدارة العامة للامتحانات.

وعقد نائب الوزير، اجتماعًا مع مديري الإدارات "بالإدارة العامة للامتحانات" للاطمئنان على جاهزية الإدارة لامتحانات (أبنائنا في الخارج- مدارس المسار المصري- امتحانات السودان- امتحانات الثانوية العامة).

وأوضح نائب الوزير، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وافق على تكليف خالد عبدالحكم بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة، بعد أن تقدم بطلب تكليفه بإدارة أخرى وترك الإدارة العامة للامتحانات لوجود نجلته بامتحان الثانوية العامة لهذا العام، حيث تم تكليف أحمد إبراهيم أحمد بتسيير أعمال الإدارة العامة للامتحانات لحين شغل وظيفة مدير عام الإدارة بالإجراءات القانونية.