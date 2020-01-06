عبدالمهدي يبحث مع السفير الأمريكي في بغداد قرار انسحاب القوات الأجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

التقى عادل عبدالمهدي، رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، بالسفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، اليوم الاثنين، لبحث قرار مجلس النواب العراقي بشأن انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وشدد رئيس الوزراء العراقي، على ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الاجنبية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي نقلته، وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استقبل السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، وجرى استعراض تطورات الأحداث وموقف الحكومة العراقية.

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وأكد عبد المهدي على ضرورة العمل المشترك لتنفيذ إنسحاب القوات الأجنبية حسب قرار مجلس النواب العراقي ولوضع العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس صحيحة.

وشدد على خطورة الأوضاع الحالية وتداعياتها المحتملة، مبينا ان العراق يبذل كل مايستطيع من جهود لمنع الإنزلاق لحرب مفتوحة.

وأشار رئيس الوزراء الى السياسة الثابتة التي انتهجتها الحكومة بإقامة علاقات مع الجميع وعدم الدخول في سياسة المحاور وأن قوة الحكومة العراقية في مصلحة الجميع"، موكدًا حرص العراق على أن تكون علاقاته مبنية على التعاون والإحترام المتبادل وحفظ أمنه واستقراره وسيادته الوطنية.