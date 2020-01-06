الجيش الليبي: حررنا مدينة سرت في ثلاث ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – إيمان محمود

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الاثنين، إن تحرير مدينة سرت لم يستغرق أكثر من 3 ساعات، مؤكدًا تطهير المدينة من الميليشيات الإرهابية.

وقال المسماري –خلال مؤتمر صحفي- إن عملية تحرير سرت كانت سريعة وخاطفة.

وأوضح المسماري، أن عملية تحرير سرت اتسمت بالسرية التامة وعنصر المفاجأة وبدأت بضربات جوية مكثفة على عدة مواقع للعناصر المسلحة وحول ميناء سرت لتدمير القدرة القتالية لهذه العناصر.

وأكد المسماري أن مهام القوات المسلحة الليبية هي إرجاع الأمن والاستقرار والحياة الطبيعية لأهالي سرت الليبية، وأن العملية هدفها تطهير المدينة من العناصر الإرهابية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تلاحق العناصر الإرهابية التي هربت إلى المدن المجاورة لسرت، مناشدا أهالي هذه المدن بعدم السماح للإرهابيين بدخول مدنهم.

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سيطر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بالكامل اليوم الاثنين، على مدينة سرت الواقعة بين مدينة طرابلس وبنغازي، بحسب قناة "ليبيا 218" "

وقالت "ليبيا 218": "في عملية عسكرية خاطفة وخالية من الدماء لم تستمر طويلا، تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الاثنين، من السيطرة على كامل مدينة سرت بعد أن انقسمت القوة التي تحميها بين من سلّم ومن فضل الانسحاب".

كانت قناة ليبيا 218 الإخبارية قد ذكرت في وقت سابق إن الجيش الوطني شنّ اليوم الاثنين، هجوما مباغتا على التشكيلات المسلحة داخل الحدود الإدارية لمدينة سرت، وتمكنت بوقت قياسي من تحقيق مكاسب والسيطرة على مواقع استراتيجية في المدينة.

وخاض الجيش الوطني اشتباكات مع مجموعات مسلحة قرب بوابة العشرين شرق سرت، قبل أن يتمكن من السيطرة عليها.