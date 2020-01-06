اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن الأحداث في الشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ)

أكدت مصادر دبلوماسية في بروكسل، اليوم الاثنين، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سوف يعقدون اجتماعًا استثنائيًا، يوم الجمعة المقبل في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد اجتماعًا دوريًا يوم 20 يناير.

ولم يتم الاعلان عن جدول اعمال الاجتماع الدوري لوزراء الخارجية