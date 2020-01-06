أمريكا تتهم روسيا والصين بتعطيل بيان مجلس الأمن حول حصانة المقرات الدبلوماسية

اتهمت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، روسيا والصين بمنع صدور بيان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ‭‭ ‬‬يؤكد‭‭ ‬‬حصانة المقرات الدبلوماسية والقنصلية‭‭‬‬، وذلك فى أعقاب الهجوم على السفارة الأمريكية فى بغداد يوم 31 ديسمبر الماضى، وفقاً لـوكالة الأنباء المصرية "أ ش أ".

من جانبها أوضحت وكالة "رويترز"، أن الموافقة على صدور مثل هذه البيانات تكون بإجماع الدول الأعضاء فى مجلس الأمن البالغ

عددها 15 عضوا.

وقالت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن 27 دولة نددت بالهجوم على السفارة الأمريكية فى بغداد، "في تناقض صارخ مع صمت مجلس الأمن بسبب روسيا والصين، وهما تتمتعان بالعضوية الدائمة، ومنعتا إصدار البيان".

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وأشارت مصادر أمنية عراقية، فى وقت سابق أمس الأحد، إلى أن خمسة صواريخ

من نوع كاتيوشا سقطت فى مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، أحدها سقط فى محيط السفارة الأمريكية، داخل المنطقة الخضراء.

بالمقابل أقر البرلمان العراقي، إلزام الحكومة العراقية بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، فضلًا عن إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولى، وإلزام الحكومة تقديم شكوى ضد واشنطن فى مجلس الأمن.

وتتصاعد حدة التوتر فى المنطقة منذ يوم الجمعة، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وأعلنت إيران أن الرد سيكون قوياً.