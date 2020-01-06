مقتل 5 جنود ماليين في انفجار عبوة

قتل خمسة جنود ماليين، اليوم الاثنين، في انفجار عبوة يدوية الصنع في وسط البلاد، وفق الوزير المكلف الاتصالات والمتحدث باسم الحكومة، في أحدث عمل عنف في وسط البلد الغرب إفريقي.

وكان الجنود يتنقلون في منطقة الاتونا بالقرب من الحدود مع موريتانيا عندما انفجرت عبوة يدوية الصنع بقافلتهم صباح الاثنين ودمرت أربع عربات.

وأعلن الوزير يايا سنغاري على تويتر إن "مهمة للقوات المسلحة المالية تعرضت لكمين بعبوة نافسة صباحا (...) الحصيلة الموقتة: مقتل خمسة جنود وتدمير أربع مركبات".

وأضاف أن "التعزيزات وصلت بالفعل لعملية القضاء على الأعداء".

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وقتل أكثر من 140 جندياً مالياً في هجمات للإرهابيين بين سبتمبر وديسمبر.

ورغم وجود نحو 4500 جندي فرنسي في منطقة الساحل إضافة إلى 13 ألف عنصر من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، امتد النزاع إلى وسط البلاد ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وتعتبر العبوات الناسفة التي تزرع على جانب الطريق الوسيلة المفضلة التي يستخدمها الإرهابيون في هجماتهم، وتؤدي إلى مقتل وتشويه العشرات كل عام في مالي.

وقالت الأمم المتحدة في أكتوبر إن 110 مدنيين قتلوا في انفجار عبوات ناسفة زرعت على جنبات الطرق خلال الأشهر الستة الأولى من 2019.