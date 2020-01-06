"التعاون الخليجي" يدعو الأطراف المعنية في العراق إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار

قال معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن دول المجلس قد تابعت بقلق واهتمام بالغين الأحداث والتطورات الخطيرة في العراق الشقيق.

ودعا الدكتور الزياني، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) الأطراف المعنية إلى التهدئة وعدم التصعيد وتغليب الحلول السياسية للأزمات لتجنيب المنطقة المتوترة أصلاً، وشعوبها أية تداعيات سلبية على أمنها واستقرارها.

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وأهاب الأمين العام في ختام تصريحه بالمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لخفض التصعيد في هذه المنطقة الحيوية للعالم.