السعودية تدين وتستنكر الهجوم على القاعدة العسكرية في كينيا

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الذي تعرضت له قاعدة عسكرية لقوات أميركية وكينية في لامو بشمال كينيا.

وأكدت وزارة الخارجية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) صباح اليوم الاثنين، وقوف المملكة إلى جانب كينيا ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللولايات المتحدة.

وأعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا أن متعاقدين أميركيين اثنين وجندياً أمريكياً قتلوا في هجوم شنته حركة الشباب الصومالية أمس على قاعدة عسكرية في كينيا تتواجد بها قوات أميركية وكينية.

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