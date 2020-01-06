ترامب يتوعد العراق بـ"عقوبات" إذا أجبرت القوات الأميركية على المغادرة

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأحد، عن رفضه فكرة الخروج من العراق، مهدداً بفرض عقوبات كبيرة على بغداد إذا أجبرت القوات الأميركية على المغادرة.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إير فورس وان: نحن لن نغادر العراق إلا إذا دفعوا لنا تكلفة القاعدة، وفقاً لوكالة أنباء بلومبرج الأميركية".

وأضاف ترامب، أثناء عودته من فلوريدا، "لدينا هناك قاعدة جوية باهظة الثمن للغاية. تلك القاعدة تكلفت مليارات الدولارات لتأسيسها.

وتابع الرئيس الأميركي "إذا طلبوا منا المغادرة، وإذا لم يحدث ذلك بطريقة ودية للغاية. سوف نفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل. إنها ستجعل العقوبات الإيرانية تبدو هينة بعض الشيئ".

وهدد ترامب مرة أخرى بالانتقام الشديد من إيران إذا "فعلوا أي شيء"، مجدداً التهديد بضرب المواقع الثقافية الإيرانية.

Advertisements

وصعدت تصريحات ترامب من التوترات في اليوم، الذي صوت فيه نواب البرلمان العراقي على مسعى لإخراج القوات الأجنبية من العراق.

كما أكد ترامب على تهديداته لإيران، قائلاً إنه لا يزال مستعداً لضرب المواقع الثقافية من بين 52 موقعاً اختارت الولايات المتحدة استهدافها في حالة قيام إيران بالانتقام لمقتل سليماني بقتل أميركيين أو ضرب منشأة أميركية.

اقرأ أيضاً...سقوط صواريخ داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد

وتحدث ترامب أيضاً بشكل مقتضب عن كوريا الشمالية، معرباً عن اعتقاده بأن زعيمها كيم جونج أون سيفي بوعده ، قائلاً: "لا أعتقد أنه سوف يخلف اتفاقه معي، ولكن ربما يفعل".