سقوط صواريخ داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد

قالت مصادر أمنية إن ثلاثة صواريخ "كاتيوشا" سقطت، مساء الأحد، داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين التي تضم المباني الحكومية والبعثات الأجنبية في العاصمة العراقية بغداد.

ودوت صفارات الإنذار وقالت المصادر إنه لم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.

وسقطت صواريخ عدة على المنطقة الخضراء، مساء أمس السبت، وعلى قاعدة "بلد" الجوية العسكرية التي تضم جنودا أميركيين.

وتشهد العراق توترا على إثر مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي بضربة أميركية نفذتها طائرة مسيرة.

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