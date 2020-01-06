مقتل 3 أميركيين بهجوم لحركة الشباب على قاعدة عسكرية في كينيا

أعلن الجيش الأميركي أن جنديا أميركيا واثنين من المتعاقدين قتلوا، الأحد، خلال هجوم لحركة الشباب الصومالية الإرهابية على قاعدة عسكرية في كينيا.

وأضاف بيان للجيش الأميركي أن أميركيين من وزارة الدفاع أصيبا أيضا في الهجوم.

وقالت قيادة الجيش الأميركي في أفريقيا (أفريكوم) "الأميركيان المصابان في حالة مستقرة الآن وقد تم إجلاؤهما".

وهاجمت حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، الأحد، قاعدة عسكرية في كينيا يستخدمها الجيشان الأميركي والكيني.

كانت قيادة أفريكوم أكدت وقوع هجوم على قاعدة "ماندا باي" الجوية في منطقة "لامو" القريبة من الحدود مع الصومال.

وقال الجيش الكيني إن الهجوم صُد وإن أربعة من المهاجمين قتلوا.

وأعلنت حركة الشباب، في بيان، مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي.

وقال الميجر كارل ويست من أفريكوم لوكالة "رويترز" للأنباء إن أقل من 150 جنديا أميركيا كانوا في القاعدة حيث يقدمون التدريب والدعم في مكافحة الإرهاب للشركاء في شرق أفريقيا.

وقالت أفريكوم في بيان "التقارير الأولية تشير إلى أضرار في بنية تحتية ومعدات. عملية التحقق من سلامة الجنود وتقييم الأضرار جارية".

وقال شهود ومصادر عسكرية لرويترز إن الهجوم بدأ قبل فجر الأحد وظل مستمرا أربع ساعات.