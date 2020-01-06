أسعار النفط تقفز فوق 70 دولاراً بفعل التوتر في المنطقة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يناير 2020 07:14 مساءً - ارتفعت أسعار النفط بنسبة 2%، مواصلةً مكاسبها ودافعة خام “برنت” ليتجاوز مستوى 70 دولاراً للبرميل.

يأتي ذلك تزامناً مع تأجج التوترات في الشرق الأوسط بفعل التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة وإيران والعراق عقب مقتل قائد عسكري إيراني كبير، إذ هدد الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على العراق وسط تصعيد التوترات مع إيران بالشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” إلى مستوى 70.74 دولار للبرميل، وسجّلت نحو 70.25 دولار في التعاملات المبكرة من صباح اليوم الاثنين، مرتفعة بنحو 1.65 دولار بما يعادل 2.4% عن تسوية تعاملات الجمعة الماضية.

وسجّل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط مستوى 64.35 دولار للبرميل، مرتفعاً بنحو 1.30 دولار أو ما يعادل 2.1%، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة مستوى 64.72 دولار، مسجلاً بذلك أعلى سعر منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي.

تأتي المكاسب بعد صعود بأكثر من 3% في تعاملات الجمعة الماضية، عقب ضربة جوية أميركية في العراق قتلت خلالها القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، ما زاد المخاوف من صراع واسع النطاق بالشرق الأوسط قد يعطّل إمدادات النفط.

وتُسهم المنطقة بنحو نصف إنتاج العالم من الخام، في حين يمر خُمس شحنات النفط العالمية عبر مضيق هرمز.

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الرئيس الأميركي يهدد بفرض عقوبات على العراق

والأحد الماضي، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات على العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في حالة إجبار القوات الأميركية على الانسحاب منه.

وكان العراق دعا في وقت سابق القوات الأميركية والأجنبية الأخرى إلى مغادرة أراضيه.

وقال ترمب أيضاً، إن الولايات المتحدة “سترد ضد إيران”، إذا ردت طهران على “قتل سليماني.”

وقال محللون في شركة “آي.إن.جي”، في مذكرة بحثية حديثة، “وجه عدم التيقن الكبير بالنسبة إلى الأسواق الآن هو كيف سترد إيران على هذا الهجوم”.

وأضافوا، “في حين من الواضح أن تطورات الأحداث تضع المصالح الأميركية بالمنطقة في مرمى الخطر، فإنها تزيد أيضاً مخاطر تعطّل إمدادات النفط بالشرق الأوسط، سواء عن طريق تعطيل الإيرانيين تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، أو بالهجوم على البنية التحتية للطاقة لحلفاء الولايات المتحدة بالمنطقة”.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم شهر مارس (آذار) المقبل بنسبة 2.1%، مسجلاً مستوى 70.04 دولار للبرميل.

بينما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأميركي تسليم شهر فبراير (شباط) المقبل بنحو 2.0%، مسجلاً مستوى 64.19 دولار للبرميل.