كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري" يعلن رسميا تحرير مدينة سيرت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الاثنين، رسميا تحرير مدينة سيرت بالكامل.

وأوضح "المسماري، خلال مؤتمر صحفي له، أن تحرير مدينة سيرت لم يستغرق أكثر من 3 ساعات، حيث تم تطهير سيرت من الميليشيات الإرهابية.

وأشار إلى أن المعركة كانت سريعة وخاطفة واعتمدت على السرية والمفاجأة.