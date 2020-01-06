السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذر رعاياها من إمكانية إطلاق صواريخ

طالبت السفارة الأمريكية في إسرائيل، اليوم الاثنين، رعاياها بالحذر خوفا من إمكانية إطلاق صواريخ.

وسبق أن وجهت إسرائيل، تهديدا قويا إلى إيران، على خلفية تعرض السفارة الأمريكية في بغداد لمحاولة اقتحام.

وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، النظام الإيراني من أن إسرائيل سترد بقبضة من حديد، إذا حاول إقحامها في قضية اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، وذلك حسب هيئة البث الإسرائيلي "مكان".