كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يعقد محادثات طارئة حول إيران.. الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، عقد اجتماع يوم الجمعة في بروكسل، اجتماعاً طارئاً لمناقشة الأزمة الإيرانية، وفق ما قالت مصادر دبلوماسية اليوم الإثنين.

ويبدأ الاجتماع الساعة 14:00 (13:00 توقيت جرينيتش)، في وقت يحاول الاتحاد الأوروبي إيجاد سبل للتهدئة بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني الجمعة بضربة أمريكية في بغداد.