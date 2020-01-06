كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يعقد محادثات طارئة حول إيران.. الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكانت إيران قد أعلنت أمس الأحد، خفض جديد لالتزاماتها الدولية التي نص عليها الاتفاق النووي، مؤكدة التخلي عن أي قيود بالنسبة إلى عدد أجهزة الطرد المركزي ولكنها أكدت استمرار تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يذكر أنه في وقت سابق من اليوم الاثنين، دعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إيران إلى التخلي عن الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاق النووي في حين كانت طهران كشفت في وقت سابق "المرحلة الخامسة والأخيرة" من برنامجها القاضي بخفض التزاماتها الدولية التي نص عليها الاتفاق، مؤكّدة التخلي عن "كل القيود المتعلقة بعدد أجهزة الطرد المركزي".
يشار إلى أن المستشارة الألمانية "إنجيلا ميركل" والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" ورئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" قالوا في بيان مشترك "ندعو إيران لسحب كل الإجراءات التي لا تتوافق مع الاتفاق النووي"، كما تطرق المسؤولون الأوروبيون الثلاثة في بيانهم إلى التوترات المتزايدة في أعقاب الضربة الجوية الأميركية التي أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والمسؤول العراقي الموالي لإيران أبومهدي المهندس الجمعة في بغداد، وفي هذا السياق دعوا إيران التي كانت توعدت بالانتقام، إلى الامتناع عن القيام "بأعمال عنيفة جديدة أو دعم أعمال كهذه".