كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الناتو يؤكد تعليق مهمة التدريب في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفي له، أن هناك اتفاق من أن إيران لا يجب أن تمتلك سلاحا نوويا.
ودعا حلف الناتو إلى التحلي بروح المسؤولية وإلى التهدئة.
وفي وقت سابق، أخبر المتحدث باسم الحلف وكالة فرانس برس أن حلف شمال الأطلسي سيعقد اجتماعا استثنائيا اليوم على مستوى السفراء لمناقشة الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.
وفي العادة يعقد ممثلو الحلف اجتماعات دورية، لكن الاجتماع العاجل يوم الاثنين تقرر في أعقاب قرار الحلف يوم السبت تعليق مهمته التدريبية في العراق لمخاطر أمنية بعد مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني.
وأعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش"، عن وقف مهام التدريب والدعم للقوات العراقية بسبب تكرار الهجمات الصاروخية على مواقع قواته.
جدير بالذكر أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بحثا هاتفيا الأوضاع في العراق على خلفية اغتيال سليماني.
وقال المتحدث في بريد إلكتروني تلقته فرانس برس إن "الأمين العام (للحلف ينس ستولتنبرج) قرر عقد اجتماع لسفراء دول حلف الأطلسي بعد أن ناقش الأمر مع الحلفاء".