كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الناتو يؤكد تعليق مهمة التدريب في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأمين العام لحلف الناتو،

مهمة التدريب في العراق.

ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين، تعليق

وأوضح ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفي له، أن هناك اتفاق من أن إيران لا يجب أن تمتلك سلاحا نوويا.

ودعا حلف الناتو إلى التحلي بروح المسؤولية وإلى التهدئة.

وفي وقت سابق، أخبر المتحدث باسم الحلف وكالة فرانس برس أن حلف شمال الأطلسي سيعقد اجتماعا استثنائيا اليوم على مستوى السفراء لمناقشة الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

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