شرطة كينيا تعتقل 3 أشخاص حاولوا دخول قاعدة بريطانية

أعلنت الشرطة الكينية، اليوم الاثنين، اعتقال 3 أشخاص "يشتبه بأنهم إرهابيون" حاولوا دخول قاعدة عسكرية بريطانية في وسط البلاد بالقوة، وفق تقرير داخلي للشرطة.

وأوقف الرجال 3 بعد ظهر الأحد، بعد ساعات على هجوم شنه مسلحون في حركة الشباب الصومالية على قاعدة عسكرية كينية - أمريكية في منطقة لامو الساحلية في جنوب شرق كينيا، قتل فيه ثلاثة أمريكيين.

وذكر التقرير أن عناصر الشرطة "تمكنوا من اعتقال 3 أشخاص يشتبه بأنهم إرهابيون حاولوا في وقت سابق من اليوم دخول قاعدة للجيش البريطاني بالقوة ولكن من دون أن يتمكنوا من ذلك".

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وتمكنت الشرطة من التعرف على المشتبه بهم من خلال كاميرات المراقبة وأوقفوا في مدينة نانيوكي.

وأكد مدير شرطة محافظة الوادي المتصدع ماركوس أوشولا: "يتم استجواب المشتبه بهم من أجل معرفة دوافعهم".

والشرطة الكينية في حالة إنذار منذ أن هاجم مقاتلون من تنظيم حركة الشباب الصومالية، الأحد، قاعدة عسكرية أمريكية - كينية في لامو قرب الحدود مع الصومال.