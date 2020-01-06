كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مقتل سليماني.. خبراء يكشفون لـ"الخليج 365" سبل انتقام إيران عبر مضيق هرمز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، بات مشهد التوترات بين أمريكا وإيران ضبابياً، وهناك تخوفات من نشوب حرب بين الدولتين بالمنطقة أوعودة التوترات بالخليج العربي، خاصة وأن طهران توعدت بالإنتقام واستهداف واشنطن وحلفائها بالشرق الأوسط.



وأكد عدد من الخبراء والمحللين السياسيين لـ"الخليج 365"، على احتمالية عودة التوترات بالخليج العربي، وتأثيرها الكبير على الملاحة وأسعار النفط، موضحين شكل الهجمات التي قد تتخذها إيران الفترة المقبلة.



وقال المحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي ماك الشرقاوي: إن "مقتل سليماني له تأثير على الكثير من الملفات، ومنها ما قاله، الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، حول استهداف القوات الأمريكية بالشرق الأوسط ومطالبته بإنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة كلها وليس العراق فقط، وارتفاع أسعار البترول بنسبة 4% في أول اغلاق لأسعار النفط بعد الضربة".



تأثير التوترات على الملاحة بالخليج

وأضاف الشرقاوي: بالتأكيد سيكون للتوترات المتصاعدة بين طهران وواشنطن تأثير على الملاحة في مضيق هرمز، وسيكون هناك عمليات عسكرية ومشاحنات وهو ما سيؤدي إلى زيادة قيمة التأمين على السفن، وكذلك أسعار النفط قد تصل إلى أسعار خالية.



وبين أن المتضرر الأول من التوترات بمضيق هرمز هو الصين؛ لأنها تحصل على 40ِ% من البترول الذي يمر بمضيق هرمز وبعدها روسيا ودول الخليج، داعياً إلى ضرورة الدخول الفوري في حزمة من المفاوضات من أجل إنقاذ الوضع، في الإشارة إلى الوساطات التي قامت بها بعض الدول حتى لا تتصاعد التوترات ومنها زيارة وزير خارجية قطر وسفير سويسرا لإيران، وكذلك الضعوط التي تمارسهاا بكين وموسكو على طهران حتى لا يسوء الوضع.



صعوبة غلق مضيق هرمز

وعلى نفس الصعيد، قال الخبير بالشان الايراني ومدير وحدة الدراسات السياسية بمركز سجاف السعودي، هشام البقلى: إن "الصراع الأمريكي الإيراني دخل منعطف خطير بعد اغتيال قاسم سليمانى، لما يحمله سليمانى من رمزية كبيرة لدي النظام الايراني وكونه الذراع الأيمن للمرشد على خامنئي و أحد أركان وأعمدة النظام الإيراني، لذلك يستوجب على إيران الرد بما يتناسب مع حجم الحادث".

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وتابع حديثه بقوله: "من هنا يكون لدي ايران مجموعة من الخيارات منها استهداف المواقع والمصالح الأمريكية بالمنطقة، ولكن خيار استهداف مضيق هرمز سيكون له تبعات أكثر خطورة على إيران خاصة وأن ترامب على مقربه من الانتخابات الأمريكية، ويجب عليه الحفاظ على مصالح دولته بقوه، فلذلك التعرض للمصالح الأمريكية يستوجب أيضا الرد من واشنطن بقوة أكبر وهنا تكون الحسابات معقده".



وأشار البقلى، إلى أن الخيار الأسهل لدي إيران هو عمل مناوشات والتحرش بالسفن التجارية بمضيق هرمز وهو إجراء تتبعه منذ فترة، وتأثيرة على اسعار النفط محدود لأن إيران تتعامل فى هذا الشأن بشكل محترف، أما اللجوء لغلق المضيق أمر مستبعد من الحسابات الإيرانية، لأنه سيكون بمثابة إعلان حالة الحرب بشكل كامل ولن يقدم نظام الملالي على ذلك.



استهداف دول الخليج

وأوضح البقلي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الرد الأقرب لإيران هو استهداف بعض الدول العربية من حلفاء واشنطن، ولذلك ستسعي طهران إلى ذلك خلال الفترة القادمة لأنها تعرف أن واشنطن لن تتحرك من أجل الدول العربية، وأرامكوا كانت اختبار لذلك ونجحت وجهة النظر الإيرانية.



كما أكد على ضرورة أن ترفع دول الخليج العربي من درجة الاستعداد والتأمين لكافة المنشأت الحيوية والبترولية والخدمية، لأنها قد تكون مستهدفة من قبل إيران للرد على مقتل قاسم سليمانى.



أهداف محتملة إيران

ومن جهته، قال مستشار المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية يحيي أبو حاتم، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الأهداف المحتملة لإيران وأذرعها في المنطقة العربية هي إغلاق مضيق هرمز والهجوم على الخزانات والأنابيب والناقلات البحرية والموانئ والسفن تجارية ستنفذها عن طريق القوات البحرية الإيرانية، والتي ستستهدف مضيق هرمز وموانئ الدول العربية المشاطئه للخليج العربي والحشد الشيعي والحوثي، والذي من المحتمل أن يهاجم منابع الطاقة.



ولفت أبو حاتم، إلى إرسال بريطانيا سفنا لحماية الملاحة بالخليج وإعلان مرافقة السفن التي ترفع علمها أثناء مرورها في مضيق هرمز، لحمايتها وتحرك عدة دول أوروبية لاتخاذ تلك الخطوة، موضحاً أن دول الخليج خاصة المملكة تالعربية السعودية عليها الاستعداد جيداً للأمر، لأن دول مجلس التعاون تصدر 80% من نفطها عبر مضيق هرمز.