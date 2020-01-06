كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يسيطر على مدينة سرت بالكامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي، الاثنين، أنه سيطر بشكل كامل على مدينة سرت الواقعة غربي البلاد، حيث تدعم الجماعات المسلحة الموجودة فيها الميليشيات الإرهابية التي تسيطر على مدينة طرابلس.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، إن قوات الجيش سيطرت اليوم الاثنين على قاعدة القرضابية الجوية الواقعة قرب سرت. كما سيطرت القوات الخاصة البحرية التابعة للجيش على ميناء المدينة اللبيية الساحلية.

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وأضاف المسؤول الليبي في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن قوات الجيش الوطني الليبي دخلت إلى قلب مدينة سرت، مشيرا إلى أن الجيش مستعد للتعامل مع أي تطورات داخلها.

وتأتي هذه التطورات الميدانية، بعد يوم من إعلان تركيا عن تحرك وحدات من جيشها إلى ليبيا "من أجل التنسيق والاستقرار".

وكانت مصادر سورية، قد أفادت في وقت سابق الأحد، بوصول قرابة ألف مقاتل إلى ليبيا، في حين يستعد 1700 آخرون للالتحاق بساحات القتال في طرابلس بدعم من أنقرة.