كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف يعلن وقف التدريب ودعم العمليات ضد "داعش" بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التحالف الدولي، اليوم الاثنين، وقف التدريب ودعم العمليات ضد تنظيم"داعش" الإرهابي،

بسبب مهاجمة قواعده في العراق.

ويذكر أن قال التحالف في بيان: "أولويتنا القصوى هي حماية كل جنود التحالف الملتزمين بمهمة هزيمة داعش. الهجمات الصاروخية المتكررة على مدى الشهرين الماضيين من عناصر كتائب حزب الله تسببت في مقتل أفراد من قوات الأمن العراقية ومدني أمريكي ".