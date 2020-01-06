كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: لا يوجد قيود على التخصيب متجاوزةً المزيد من صفقة 2015 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلنت ايران، انها ستتخلى عن القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم، مع التراجع خطوة أخرى عن الالتزامات بالاتفاق النووي لعام 2015 مع ست قوى كبرى، لكنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان من المتوقع أن تعلن إيران موقفها الأخير بشأن الصفقة في نهاية هذا الأسبوع.

ولكن تزامن إعلانها مع تصاعد كبير للأعمال العدائية مع واشنطن في أعقاب مقتل الولايات المتحدة، للقائد العسكري الإيراني الأعلى قاسم سليماني في غارة جوية بدون طيار يوم الجمعة الماضية في بغداد.

وقال التلفزيون الحكومي، إن إيران لن تحترم أي قيود منصوص عليها في الاتفاق الخاص بالنشاط النووي للبلاد: ما إذا كان الحد من عدد أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في قدرتها على التخصيب، ومستوى تخصيب اليورانيوم، وكمية اليورانيوم المخصب المخزّن، أو أنشطة البحث والتطوير النووي الإيراني.

وقال بيان حكومي نقله التلفزيون، إن ايران ستواصل تخصيبها النووي دون قيود.... وبناء على احتياجاتها الفنية.

ولقد تجاوزت إيران بشكل مطرد حدود الصفقة لأنشطتها النووية ردًا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 وإعادة فرض واشنطن للعقوبات التي أعاقت تجارة النفط الإيرانية.

وبموجب الاتفاق النووي، وافقت طهران على الحد من أنشطتها النووية في مقابل رفع معظم العقوبات الدولية.

كما تدهورت العلاقات بين طهران وواشنطن بشدة بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب للولايات المتحدة من الصفقة، انتقدت إيران القوى الأوروبية لفشلها في إنقاذ الاتفاقية من خلال حماية اقتصادها من العقوبات الأمريكية.

وقال بيان، إن طهران يمكنها أن تلغي خطواتها بسرعة إذا ألغيت العقوبات الأمريكية.

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وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "الصفقة لم تنته بعد"، لكنه قال،

إن أوروبا ستبذل قصارى جهدها لإبطاء الانتشار و"محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه".

وقال مارك فيتزباتريك، زميل مشارك وخبير في منع الانتشار النووي في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن الخطوة الأخيرة لإيران تركت المجال أمام الدبلوماسية.

وقال فيتزباتريك لرويترز، إنهم لا يقولون إلى أي مدى سيدفعون التخصيب أو عدد أجهزة الطرد المركزي التي سيعملون بها، ولكن أعتقد أن لديهم مساحة كبيرة للتفاوض واتخاذ المزيد من الخطوات إذا احتاجوا إلى ذلك.

"أقصى ضغط"

قالت واشنطن، إن حملة "الضغط الأقصى" التي بدأت بعد الانسحاب من الاتفاقية النووية ستجبر إيران على التفاوض على صفقة أكثر شمولًا، تغطي برنامج الصواريخ البالستية ودورها في نزاعات الشرق الأوسط. وتقول إيران إنها لن تتفاوض على صفقة جديدة.

كما رفضت طهران التأكيدات الغربية بأنها سعت لتطوير أسلحة نووية.

ولقد انتهكت إيران بالفعل العديد من القيود التي تفرضها الصفقة على أنشطتها النووية، بما في ذلك النقاء الذي تقوم به بتخصيب اليورانيوم، ومخزونها من اليورانيوم المخصب، والذي يصنع نماذج من أجهزة الطرد المركزي التي تخصبها من اليورانيوم وحيث تقوم بتخصيب اليورانيوم.

ومع ذلك، لم يبتعد كثيرًا عن النقاء المسموح به - حيث حددت الصفقة حدًا قدره 3.67٪ وإيران بقيت حوالي 4.5٪ في الأشهر الأخيرة، أقل بكثير من 20٪ التي وصلت إليها قبل الصفقة و90٪ تقريبًا هي أسلحة -درجة.

وتم تصميم الصفقة ككل لزيادة الوقت الذي ستحتاج فيه إيران إلى الحصول على ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية إذا أرادت واحدة - العقبة الرئيسية أمام إنتاج سلاح نووي - من حوالي شهرين أو ثلاثة أشهر.

