كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تتهم موسكو وبكين بعرقلة بيان في الأمم المتحدة حول بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت واشنطن، اليوم الاثنين، اتهاما لموسكو وبكين بعرقلة بيان في الأمم المتحدة بشأن أحداث السفارة الأمريكية في بغداد.

ويتعين الموافقة على صدور مثل هذه البيانات بإجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن البالغ عددها 15.

وأفادت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بأن "27 دولة نددت بالهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، في تناقض صارخ مع صمت مجلس الأمن بسبب روسيا والصين، اللتين منعتا إصدار البيان".

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ويتعين الموافقة على صدور مثل هذه البيانات بإجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن البالغ عددها 15. جدير بالذكر أن متعاقد مدني أمريكي قتل في الـ28 من ديسمبر 2019، جراء هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية قرب مدينة كركوك، أسفر أيضا عن إصابة عسكريين عراقيين وأمريكيين، وتتهم الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجوم.

ومنذ نهاية أكتوبر، تتعرض مصالح أمريكية في العراق وخصوصاً قواعد عسكرية لهجمات صاروخية متزايدة، لم تتبنّها أي جهة، لكنّ واشنطن حمّلت مسؤوليتها لميليشيا "كتائب حزب الله"، التي دعت القوات العراقية إلى الابتعاد عن أماكن تواجد القوات الأمريكية بدءاً من الساعة الخامسة (14.00 ت غ) من بعد ظهر الأحد.