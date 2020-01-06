كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حشود ضخمة في إيران لحضور جنازة "سليماني" مع التوعد بالانتقام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتشد مئات الآلاف من الإيرانيين في شوارع طهران اليوم الاثنين، لحضور جنازة القائد العسكري قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة جوية أمريكية بدون طيار، ووعد خليفته بطرد القوات الأمريكية من المنطقة للانتقام.

و تم تمرير تابوت سليماني وزعيم الميليشيا العراقية أبو مهدي المهندس، الذي توفي أيضًا في هجوم الجمعة الماضي في بغداد، على رؤوس المشيعين وهم يهتفون "الموت لأمريكا".

كما أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القلق في جميع أنحاء العالم من احتمال نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط.

وأدرج ترامب 52 هدفًا إيرانيًا، بما في ذلك المواقع الثقافية، التي ستضرب إذا قامت إيران بالرد على الهجمات على الأمريكيين أو الأصول الأمريكية.

وقال اللواء إسماعيل غاني، القائد الجديد لقوة القدس، أعدكم بمواصلة قضية الشهيد سليماني بحزم كما كان من قبل بمساعدة الله، وفي مقابل استشهاده، نهدف إلى التخلص من أمريكا من المنطقة".

وقال غاني للتلفزيون الحكومي، وعد بالانتقام للشهيد سليماني، بالتأكيد سيتم اتخاذ إجراءات".

وقد وجه قادة سياسيون وعسكريون آخرون تهديدات مماثلة دون تقديم تفاصيل.

وتعتبر إيران، التي تقع عند مصب طريق الشحن البحري في الخليج، لديها مجموعة من قوات التحالف المتحالفة معها في المنطقة التي يمكن أن تعمل من خلالها.

وكان حجم الحشود في طهران، التي قالت وسائل الإعلام الرسمية، إن عددها بالملايين، يعكس الجماهير التي تجمعت في عام 1989 لحضور جنازة مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني.

وكان سليماني بطلًا قوميًا للعديد من الإيرانيين، حتى أولئك الذين لم يعتبروا أنفسهم مؤيدين لحكام رجال الدين في إيران.

كما أظهرت اللقطات الجوية الناس وهم يحشدون الطرق والشوارع الجانبية، وهو عرض مرحب به للوحدة الوطنية للحكومة بعد الاحتجاجات المميتة في نوفمبر.

اكتسب مطلب إيران القديم منذ فترة طويلة، بأن تنسحب القوات الأمريكية من المنطقة يوم الأحد الماضي، عندما أيد البرلمان العراقي توصية من رئيس الوزراء بإلغاء جميع القوات الأجنبية.

واتحد القادة الشيعة المنافسون للعراق، بمن فيهم الزعماء المعارضون للنفوذ الإيراني، منذ هجوم يوم الجمعة الماضي في الدعوة إلى طرد القوات الأمريكية، حيث يوجد حوالي 5000 من الأفراد العسكريين الأمريكيين في العراق، ويعمل معظمهم كمستشارين.

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كما بنى سليماني، الذي يُنظر إليه على أنه ثاني أقوى شخصية في إيران وراء خامنئي، شبكة من القوى التابعة لإيران لإنشاء هلال من النفوذ يمتد من لبنان عبر سوريا والعراق إلى إيران، وشمل الحلفاء أيضا جماعات فلسطينية ويمنية.

ولقد حشد قوات الميليشيات الشيعية التي ساعدت في سحق تنظيم "داعش"، الجماعة السنية المسلحة التي سيطرت على مناطق في العراق وسوريا، كما تلقي واشنطن باللوم على سليماني في الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية وحلفائها.

وقادت الصلاة في جنازته في طهران، والتي ستنتقل لاحقًا إلى مدينة كرمان مسقط رأسه، الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي بكى أثناء حديثه.

وأخبرت ابنته زينب سليماني المشيعين، أن الولايات المتحدة ستواجه "يومًا مظلمًا" لوفاة والدها.

وقال إسماعيل هنية، زعيم حركة حماس الفلسطينية، التي كانت تقوم بأول رحلة له إلى إيران منذ توليه منصبه في عام 2017، في الجنازة إن "المقاومة ضد الهيمنة الأمريكية لن تنهار".

"التوترات النووية"

إضافة إلى التوترات، قالت إيران، إنها تتراجع عن التزاماتها بموجب اتفاق نووي في عام 2015 مع ست قوى انسحبت منها واشنطن في عام 2018.

وقالت ألمانيا، إن تحرك إيران للتخلي عن القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم يمكن أن ينهي الاتفاقية التي تكافح الحكومات الأوروبية لمنعها من الانهيار.

ومنذ إنهاء الصفقة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران، قائلة إنها تريد خفض صادرات النفط الإيرانية - المصدر الرئيسي لعائدات الحكومة - إلى الصفر، لقد كان الاقتصاد الإيراني في حالة تباطؤ حيث انخفضت العملة.

كما صمد ترامب في تصريحاته، بأن المواقع الثقافية كانت أهدافًا محتملة على الرغم من انتقادات السياسيين الأمريكيين بأن هذا الأمر يعد بمثابة تهديد بارتكاب جرائم حرب.

وقال النقاد الديمقراطيون للرئيس الجمهوري، إن ترامب كان متهورًا في التصريح بالإضراب، لقد أيد الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي هذه الخطوة عمومًا.

كما هدد ترامب بفرض عقوبات على العراق، وقال، إن بغداد ستضطر لدفع واشنطن لتكلفة قاعدة جوية في العراق إذا كانت القوات الأمريكية مطالبة بمغادرة البلاد.

ولم يتضح ما إذا كانت واشنطن قد أبلغت أي من حلفائها بخططها قبل الهجوم الذي أودى بحياة سليماني، وقالت بريطانيا التي لها قوات في العراق إنها تفهم سبب قيام الولايات المتحدة بذلك لكنها حثت على وقف تصاعد التوترات لتجنب الحرب.

كما قفزت أسعار النفط بنسبة 2٪ اليوم الاثنين، مرتفعة فوق 70 دولارًا للبرميل، وسط مخاوف بشأن التصعيد.

