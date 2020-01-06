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الجيش الليبي يسيطر على ميناء سرت

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يسيطر على ميناء سرت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت القوات الخاصة البحرية التابعة للجيش الليبي، اليوم الاثنين، على ميناء سرت.

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، لفضائية "سكاي نيوز عربية"، أنه تم السيطرة على معسكر الساعدي والقرضابية في سرت.

وأشار إلى أن الجيش الليبي يدخل قلب مدينة سرت، منوها بأن القوات مستعدة للتعامل مع أي تطورات داخل مدينة سرت.

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وكان الناطق باسم قوة حماية وتأمين سرت التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، والمنبثقة عن عملية البنيان المرصوص، قد اعلن في وقت سابق، إن القوة تشتبك مع قوات القيادة العامة.

وأوضح الناطق باسم القوة، إن قوات القيادة العامة تحاول التقدم إلى "البوابة 17" شرق مدينة سرت.

وأشار إلى أنه سيتم المواجهة "دون هوادة" أي تهديدات لأمن مدينة سرت.

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