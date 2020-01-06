كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يسيطر على ميناء سرت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت القوات الخاصة البحرية التابعة للجيش الليبي، اليوم الاثنين، على ميناء سرت.

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، لفضائية "سكاي نيوز عربية"، أنه تم السيطرة على معسكر الساعدي والقرضابية في سرت.

وأشار إلى أن الجيش الليبي يدخل قلب مدينة سرت، منوها بأن القوات مستعدة للتعامل مع أي تطورات داخل مدينة سرت.

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