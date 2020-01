كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إيران بأنها لن تحصل على سلاح نووي مطلقا.

وجاء ذلك في تغريدة لترامب، عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر": "إيران لن تحصل على سلاح نووي مطلقا.. IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!".

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأحد طهران بـ"انتقام كبير" إذا شنت هجوما على منشآت أمريكية في الشرق الأوسط. وقال ترامب على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" عائدا إلى واشنطن بعد عطلة استمرت أسبوعين في فلوريدا "إذا فعلوا أيّ شيء فسيكون هناك انتقام كبير". كما هدد مجددا بضرب مواقع ثقافية إيرانية، سائلا "لديهم الحق في قتل مواطنينا (...) وليس لدينا حق المسّ بمواقعهم الثقافية؟".

وكان الرئيس الأمريكي قد حذر السبت من أن الولايات المتحدة حددت 52 موقعا في إيران ستضربها "بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة" إذا هاجمت الجمهورية الإسلامية أهدافا أو أفرادا أمريكيين.