الجيش الليبي يسيطر على قاعدة القرضابية الجوية قرب سرت

سيطرت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، على قاعدة القرضابية الجوية قرب سرت.

ونفذ الجيش الليبي، سلسلة ضربات جوية دقيقة على مواقع المليشيات المتمركزة قرب سرت شمالي البلاد.

وأكد العقيد ميلود الزوي المتحدث باسم القوات الخاصة التابعة للقيادة العامة بالجيش الوطني أن الكتيبة 302 والكتيبة الاولى صاعقة ومدرسة الصاعقث والمظلات وباقي الوحدات من الجيش تخوض معارك شرسة في مدينة سرت.

وأعلن العقيد الزوي على صفحته الرسمية بفيسبوك، أن قوات الجيش سيطرت على جميع المناطق بطوق سرت، مضيفاً أنه لا يفصلها عن عمق المدينة الا كيلومترات قليلة.

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وأضاف الزوي أن منطقة بوهادي في سرت أصبحت تحت سيطرة قوات الجيش بالكامل.

وكان الناطق باسم قوة حماية وتأمين سرت التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، والمنبثقة عن عملية البنيان المرصوص، قد اعلن في وقت سابق، إن القوة تشتبك مع قوات القيادة العامة.

وأوضح الناطق باسم القوة، إن قوات القيادة العامة تحاول التقدم إلى «البوابة 17» شرق مدينة سرت.

وأشار إلى أنه سيتم المواجهة «دون هوادة» أي تهديدات لأمن مدينة سرت.