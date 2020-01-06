مقتل علي الشرعي أحد القادة الحوثيين في وادي البحابح غرب تعز

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ويذكر أن استهدفت قوات الجيش اليمني مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، كانت تحاول زراعة ألغام أرضية في محافظة تعز؛ حيث أسفر الاستهداف عن مصرع قائد المجموعة وجرح اثنين آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار".
وشن الجيش اليمني في الجوف، قصفًا مدفعيًا لتجمع لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية المتون كانت تحاول التقدم باتجاه مواقع في جبهة حام شمالي المديرية، مما أدى إلى تكبيد المليشيا الحوثية خسائر في صفوفها ولاذ من نجا منهم بالفرار.
القوات المسلحة اليمنية
هي القوات النظامية للجمهورية اليمنية، تتكون من أربعة أقسام رئيسية وهي القوات البرية، القوات الجوية والدفاع الجوي، القوات البحرية والدفاع الساحلي، قوات حرس الحدود وقوات الاحتياط الاستراتيجي، التي تضم العمليات الخاصة والحماية الرئاسية وألوية الصواريخ، وجاء ترتيبها في المرتبة 43 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2013، التي يعدها سنوياً موقع جلوبال فاير باور المتخصص في مجال التسلح وفي المرتبة الخامسة عربياً بعد مصر والسعودية والجزائر وسوريا.
تتوزع قوات الجيش اليمني على سبع مناطق عسكرية، عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتبع غالبية الجيش لوزارة الدفاع وبعضها تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وتمتلك القوات اليمنية مجتمعة تقريباً 86,700 جندي.