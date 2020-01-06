مقتل علي الشرعي أحد القادة الحوثيين في وادي البحابح غرب تعز

ويذكر أن استهدفت قوات الجيش اليمني مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، كانت تحاول زراعة ألغام أرضية في محافظة تعز؛ حيث أسفر الاستهداف عن مصرع قائد المجموعة وجرح اثنين آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار".

وشن الجيش اليمني في الجوف، قصفًا مدفعيًا لتجمع لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية المتون كانت تحاول التقدم باتجاه مواقع في جبهة حام شمالي المديرية، مما أدى إلى تكبيد المليشيا الحوثية خسائر في صفوفها ولاذ من نجا منهم بالفرار.

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