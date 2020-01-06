كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد فيلق القدس الإيراني الجديد يتعهد بالثأر لمقتل "سليماني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرجل الذي سيتولى منصب اللواء قاسم سليماني، "لقد وعدت الله تعالى بالانتقام"، مما زاد المخاوف من تصاعد دائرة الانتقام.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ذكر إسماعيل قآني، الجنرال الإيراني الذي سيخلف اللواء سليماني كرئيس لقوة القدس، وهي الذراع الاستكشافية الخارجية التابعة لفيلق الحرس الثوري الإسلامي، قائلًا: "لقد وعدت الله تعالى بالانتقام، والله هو المنتقم"، مضيفًا: "بالتأكيد سوف أتخذ الإجراءات".

وأثار مقتل الجنرال سليماني مخاوف من تصاعد الأعمال الانتقامية بين إيران والولايات المتحدة، ووقوع صراع إقليمي أوسع، وبعد الهجوم، قالت إيران: إنها لن تلتزم بعد عام 2015 باتفاقية وقف إنتاج اليورانيوم.

وقُتل الجنرال سليماني على يد الولايات المتحدة فجر يوم الجمعة، في بغداد في هجوم بطائرة بدون طيار، وقال مسؤولون أمريكيون: إن الجنرال أمر بالاعتداء على الأمريكيين في العراق وسوريا وكان يخطط لموجة من الهجمات الوشيكة.

Advertisements

وكان لآية الله خامنئي علاقة وثيقة مع الجنرال، الذي كان يعتبر على نطاق واسع أنه ثاني أقوى رجل في إيران.

وتم الترحيب بالقائد العسكري باعتباره شهيدًا، وأقسم خليفته الانتقام خلال مراسم الجنازة، بينما كانت هتافات "الموت لأمريكا" تتراوح بين الحشود في العاصمة.

وقال متحدث باسم الجيش العراقي إن القوات الأمريكية ستقتصر على تدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية، لكن لن يُسمح لها بمغادرة قواعدها أثناء وضع خطط لرحيلها.

وبكى آية الله علي خامنئي وقدم صلاة على نعش اللواء قاسم سليماني في جنازة في طهران يوم الاثنين، في حين أن حشود من الناس امتلأت شوارع المدينة للحداد.

