كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الإيراني يوجه رسالة الي ترامب عبر "تويتر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بمشاركة صوراً من الحشود الضخمة، التي تجمعت في طهران حداداً على القائد قاسم سليمانين وفقاً لما أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز".

وسأل الوزير محمد جواد ظريف: "هل سبق لك أن رأيت مثل هذا البحر من الإنسانية في حياتك، يا ترامب؟".

وحث ترامب على أن ينأى بنفسه عن مستشاريه، الذين يسعون إلى المواجهة مع إيران، قائلا: "هل ما زلت ترغب في الاستماع إلى المهرجين الذين يقدمون المشورة لك في منطقتنا؟، وهل ما زلت تتخيل أنه بإمكانك كسر إرادة هذه الأمة العظيمة؟".

كما أكدت التغريدة موقف إيران من ضرورة طرد الجيش الأمريكي من الشرق الأوسط.

وقد انتقد المسؤولون الإيرانيون تهديدات الرئيس دونالد ترامب، باستهداف المواقع المهمة للثقافة الإيرانية، فقد هدد ترامب بأن المواقع الثقافية الإيرانية ستتعرض لضربة سريعة وشديدة، إذا هاجمت طهران الأصول الأمريكية للانتقام من قتل سليماني.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني ظريف، على موقع "تويتر": إنه بعد ارتكاب "انتهاكات خطيرة" بمقتل الجنرال قاسم سليماني، يهدد ترامب بانتهاكات جديدة للقانون الدولي. كتب ظريف: "استهداف المواقع الثقافية يعد جريمة حرب".

كما قارن وزير الاتصالات محمد جواد عزاري جهرومي، تهديدات ترامب بداعش وهتلر وجنكيز خان، وغرد عبر "تويتر"، قائلا: "مثل داعش، مثل هتلر، مثل جنكيز! جميعهم يكرهون الثقافات. ترامب إرهابي يرتدي بدلة. سوف يتعلم في وقت قريب جدًا انه لا يستطيع احد هزيمة الأمة والثقافة الإيرانية العظيمة".

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وقال بيان للاتحاد الأوروبي، يوم أمس الأحد، إن جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي حث على وقف التوترات في الشرق الأوسط في حديث مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في نهاية الأسبوع.

وبعد أيام من مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني على يد الولايات المتحدة في العراق، دعا بوريل إيران إلى "التفكير بعناية في أي رد فعل"، ودعا ظريف إلى بروكسل لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط والحفاظ على الصفقة النووية مع طهران.

كما قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إنه تحدث إلى رئيس الوزراء العراقي ورئيسه للحث على تخفيف التوترات في المنطقة بعد مقتل الولايات المتحدة لقائد عسكري إيراني كبير.

وأوضح راب، الذي وصف القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني بأنه "تهديد إقليمي" إنه متعاطف مع الموقف الذي وجدت الولايات المتحدة نفسها فيه، وإنه يخطط أيضًا للتحدث مع وزير الخارجية الإيراني.

وقال لقناة سكاي نيوز "هناك طريق يسمح لإيران بالخروج من الجمود الدولي، ونحتاج إلى احتواء الأعمال الشائنة لإيران، كما نحتاج أيضًا إلى التخفيف من حدة الموقف".

وقد تظاهر عشرات الآلاف من الناس في العراق يوم السبت؛ حدادا على مقتل سليماني والمهندس وهم يهتفون "الموت لأمريكا"، كما هتف البرلمانيون الإيرانيون "الموت لأمريكا" في جلسة برلمانية عُرضت على التلفزيون الحكومي يوم الأحد.

