مهاجم في الدوري القطري مرشح للانتقال للوداد

دخل حمزة الصنهاجي، مهاجم فريق السد القطري، دائرة اهتمامات فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وحسب مصادر مقربة من اللاعب، فإن عدد من وكلاء اللاعبين في المغرب ربطوا اتصالات معه، في الفترة الأخيرة، وعرضوا عليه فكرة التفاوض مع إدارة الأحمر، من أجل تعزيز خطه الأماميفي “الميركاتو” الشتوي الحالي.
وشددت المصادر ذاتها، على أن الصنهاجي الذي انطلقت رحلته في عالم المستديرة في مدرسة الوداد قبل الانتقال إلى قطر، لا يمانع في العودة لفريقه الأم، بقي أن يقتنع مسؤولو الوداد وطاقمه التقني بإمكانياته.
الصنهاجي، 25 سنة، ومنذ عودته للسد، بقيادة الإسباني تشافي ألونسو، قادما من المرخية، لم يفلح في ضمان مكانته في التشكيل الأساسي، مع تواجد لاعبين من الطراز الثقيل، على غرار الجزائري بغداد بونجاح، نجم المنتخب الجزائري.
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