عملية أمنية كبيرة في طانطان..حجز أطنان من المخدرات وقوارب مطاطية وسيارات رباعية وبندقية

حجزت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة طانطان، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الاثنين، طنين و988 كيلوغرام من مخدر الشيرا، وضبطت معدات للملاحة البحرية يشتبه في استخدامها في عمليات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية أسفرت عن رصد أحد المنازل بمنطقة صحراوية تبعد بحوالي 12 كيلومترا في الجنوب الغربي لمدينة طانطان، يشتبه في تسخيره كقاعدة خلفية لتخزين المخدرات والمعدات البحرية المستعملة في التهريب، حيث تم توقيف مالكه البالغ من العمر 43 سنة، وحجز 101 رزمة من مخدر الشيرا تزن طنين و988 كيلوغرام، فضلا عن ضبط أربعة قوارب مطاطية وخمس محركات، و12 حاوية للبنزين تزن 720 لترا، علاوة على سيارة رباعية الدفع وبندقية صيد محشوة ب16 خرطوشة.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات، علاوة على توقيف كل المساهمين والمشاركين المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وذكر البلاغ بأن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المشتركة التي تباشرها مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة مختلف الجرائم العابرة للحدود الوطنية، لاسيما الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.