قمة المتناقضات.. النهضة بدون هزيمة للابتعاد في الصدارة والرجاء الملالي يبحث عن فوزه الأول

يستقبل، مساء اليوم الاثنين، فريق النهضة البركانية ضيفه رجاء بني ملال على أرضية الملعب البلدي ببركان، في مباراة مؤجلة عن الأسبوع الحادي عشر من البطولة الاحترافية.

ويبحث النهضة عن إضافة الرجاء الملالي إلى قائمة ضحاياه، والابتعاد أكثر بصدارة الترتيب، خصوصا بعد تعثر ملاحقه المباشر الوداد الرياضي، أمس الأحد، حين اكتفى بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة أمام ضيفه نهضة الزمامرة.

ويتصدر الفريق البرتقالي بمجموع 24 نقطة، جمعها من 7 انتصارات، و3 تعادلات، علما أنه الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة إلى حد الآن في بطولة هذا الموسم.

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وأحرز الخط الأمامي لأبناء طارق السكتيوي 14 هدفا، بينما اهتزت شباكه في 5 مناسبات فقط، ليتربع بذلك على عرش أقوى خط دفاع.

وعلى النقيض من ذلك، يأتي رجاء بني ملال في المركز الأخير بنقطة وحيدة، بعد تعادل واحد، و9 هزائم، دون أن يتمكن من تحقيق أي فوز، مشكلا الاستثناء في البطولة الاحترافية.

واستقبل مرمى الرجاء الملالي 19 هدفا، كثاني أضعف خط دفاع بعد يوسفية برشيد، الذي اهتزت شباكه خلال 23 مناسبة، كما يحتل خط هجومه 6 أهداف، ثاني أضعف هجوم بعد اتحاد طنجة بـ5 أهداف.