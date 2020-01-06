السفارة الأميركية تحذر مواطنيها في إسرائيل من قصف محتمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذرت السفارة الأميركية، اليوم الإثنين، مواطنيها في إسرائيل من تعرضها من قصف صاروخي دون إنذار مٌسبق في أعقاب اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

ونشرت السفارة في موقعها على الإنترنت هذا التحذير، وقالت فيه: "من أجل الحذر، تشجع السفارة بشدة، مواطني الولايات المتحدة، للبقاء على يقظة واتخاذ خطوات مناسبة لزيادة انتباههم الأمني، إذا أن الأحداث الأمنية، وتشمل إطلاق صواريخ، تحدث عادة دون إنذار".

وحثت المواطنين الأميركيين على التعامل مع جميع صافرات الإنذار، على أنها "حقيقية" تماما، حتى وإن كانت زائفة.

وختمت السفارة تحذيرها، بالقول إنها ستستمر في "مراجعة الوضع الأمني، وستوفر معلومات إضافية بحسب الحاجة".